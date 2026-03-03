В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ

Канат Табалдиев приступил к исполнению обязанностей начальника управления Государственного комитета национальной безопасности КР по городу Ош и Ошской области.

Сегодня в зале заседаний аппарата полномочного представителя президента КР в Ошской области заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев представил нового руководителя главам областных учреждений и организаций.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента КР в Ошской области Аманкан Кенжебаев, мэр Оша Жанарбек Акаев, их заместители, а также руководители правоохранительных органов региона. Они пожелали Канату Табалдиеву успехов на новой должности.

Ранее управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавлял Салмоор Джумабеков. Он был освобожден от должности в феврале 2026 года после отставки Камчыбека Ташиева.

А Канат Табалдиев 27 февраля был освобожден от должности акима Кара-Суйского района Ошской области.