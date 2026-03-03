18:49
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ

Канат Табалдиев приступил к исполнению обязанностей начальника управления Государственного комитета национальной безопасности КР по городу Ош и Ошской области.

Сегодня в зале заседаний аппарата полномочного представителя президента КР в Ошской области заместитель председателя ГКНБ Алишер Эрбаев представил нового руководителя главам областных учреждений и организаций.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента КР в Ошской области Аманкан Кенжебаев, мэр Оша Жанарбек Акаев, их заместители, а также руководители правоохранительных органов региона. Они пожелали Канату Табалдиеву успехов на новой должности.

Ранее управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавлял Салмоор Джумабеков. Он был освобожден от должности в феврале 2026 года после отставки Камчыбека Ташиева.

А Канат Табалдиев 27 февраля был освобожден от должности акима Кара-Суйского района Ошской области. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/364317/
просмотров: 5601
Версия для печати
Материалы по теме
Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
Коррупция в ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников
«Вазелина» обвиняют в коррупции: дело против экс-сотрудника ГКНБ передано в суд
Айбек Иминов назначен зампредседателя Национального агентства по делам религий
Продлен срок приема документов в Академии ГКНБ Кыргызстана
В Кыргызстане обсуждают закон о лицензировании криптографии и техзащиты данных
Парламент одобрил кандидатуры двух новых членов кабмина
Кто такой Эрлист Акунбеков и почему его прочат в Минводсельпром
«Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на профилактическую беседу
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый лидер по&nbsp;объему уставного капитала «Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
3 марта, вторник
18:44
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территор...
18:43
В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза
18:27
«Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
18:22
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля
18:13
Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей