Власть

Парламент одобрил кандидатуры двух новых членов кабмина

Парламент на своем заседании одобрил кандидатуры двух новых членов кабмина.

Так, депутаты поддержали решение властей о назначении Эрлиста Акунбекова и. о. заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Новый руководитель аграрного блока будет курировать вопросы водной политики, поддержку фермерских хозяйств, развитие переработки и реализацию госпрограмм в сельском хозяйстве.

Эрлисту Акунбекову 42 года. Он уроженец Оша. Выпускник ОшГУ и Московского государственного университета управления.

Частный предприниматель. Руководит аграрно-промышленной компанией ATS-Group и возглавляет Ассоциацию поставщиков удобрений.

В последние годы активно работает с фермерскими хозяйствами, продвигает современные методы управления в агропромышленном комплексе и поддержку отечественного производителя. Председатель Ассоциации развития АПК КР.

Также одобрена кандидатура Дамирбека Осмонова на пост и. о. министра здравоохранения.

Дамирбек Осмонов — врач-кардиолог с многолетним опытом работы в медицине. Ему 44 года. Он является заведующим кафедрой кардиологии Международного медицинского университета Бишкека, а также главным внештатным интервенционным кардиологом и аритмологом Министерства здравоохранения.

В профессиональной среде известен как один из ведущих специалистов по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, участвует в международных медицинских организациях и научных проектах.

Основатель и главный врач частной клиники «Бикард».
