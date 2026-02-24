Кто такой Эрлист Акунбеков и почему его прочат в Минводсельпром

В политических кругах набирают обороты разговоры о том, что Эрлист Акунбеков может занять кресло главы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также пост заместителя председателя кабмина, которые сейчас занимает Бакыт Торобаев.

Фото из интернета. Эрлист Акунбеков

Повышенное внимание к фигуре Акунбекова связано с тем, что он в последние годы стал одним из наиболее заметных представителей аграрного сектора. Он активно работает с фермерскими хозяйствами, возглавляет крупную компанию по поставке удобрений и регулярно комментирует проблемы отрасли — от кредитной нагрузки до дефицита переработки. На этом фоне в экспертной среде все чаще звучит мнение, что бизнес-опыт Акунбекова может быть востребован на государственном уровне.

Несмотря на оживленные обсуждения, официальных решений о смене министра или зампреда кабмина нет. Профильное ведомство продолжает работу в прежнем составе, а информация о возможных перестановках циркулирует пока только в кулуарных обсуждениях. Сегодня утром Бакыт Торобаев провел заседание Республиканской комиссии по подготовке к сельскохозяйственной переписи 2026 года.

Эрлист Акунбеков — уроженец Оша, выпускник ОшГУ и Московского государственного университета управления, руководитель аграрно-промышленной компании ATS-Group и председатель Ассоциации поставщиков удобрений. В последние годы он активно работает с фермерскими хозяйствами и позиционирует себя как представитель аграрного сектора, который продвигает современные методы управления и поддержку отечественного производителя.

Слухи о возможной отставке Бакыта Торобаева появились сразу после отставки экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Новым поводом стал слив аудиоролика, где фигурирует имя зампреда кабмина. Позже Бакыт Торобаев заявил, что не имеет отношения к фактам, озвученным в ролике.