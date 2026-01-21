12:23
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Генплан-2050. Из-за продления улицы более 100 человек могут лишиться домов

Более 100 жителей Ленинского района могут лишиться домов в результате принятия генерального плана Бишкека до 2050 года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Жылдыз Садырбаева.

Она отметила, что получила коллективное обращение, в котором жители Ленинского района рассказали о своей проблеме.

Читайте по теме
Генплан Бишкека: чьи дома и земли могут оказаться под угрозой изменений

«По проекту генплана до 2050-го планируется продлить улицу Шералиева от Ахунбаева до Гагарина и присоединить к улице Термечикова. Это приведет к сносу домов более 100 местных жителей. Они обращались в мэрию, дали свои предложения, но ответа не получили», — сказала нардеп.

Она заметила, что муниципалитет должен решить вопрос, не нарушая права местных жителей.

Напомним, мэрия в начале октября прошлого года представила проект генплана до 2050 года для общественных обсуждений, которые завершились в декабре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358701/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
В 2026 году Бишкек закупит более 600 коротких автобусов
В Бишкеке отметят 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда
Ударила ученика. В Министерстве просвещения обеспокоены поведением учителя
Массовое отравление в Бишкеке. К врачам обратились 23 пострадавших
Станет ли улица Московская пешеходной. Ответ мэрии Бишкека
Изъятие домов неизбежно: мэрия объяснила планы по улице Барпы Алыкулова
В Октябрьском районе Бишкека построят 13 школ и 17 детсадов
Генплан Бишкека: чьи дома и земли могут оказаться под угрозой изменений
Железную дорогу в Бишкеке переносить не будут
Трамвай через юг Бишкека: линию хотят провести от 12-го микрорайона в центр
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
12:21
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, раб...
12:13
Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры
12:10
Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте
12:06
Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — Университет ООН
12:00
Насирдин Исанов: жизнь и тайна гибели первого премьер-министра Кыргызстана