Генплан-2050. Из-за продления улицы более 100 человек могут лишиться домов

Более 100 жителей Ленинского района могут лишиться домов в результате принятия генерального плана Бишкека до 2050 года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Жылдыз Садырбаева.

Она отметила, что получила коллективное обращение, в котором жители Ленинского района рассказали о своей проблеме.

«По проекту генплана до 2050-го планируется продлить улицу Шералиева от Ахунбаева до Гагарина и присоединить к улице Термечикова. Это приведет к сносу домов более 100 местных жителей. Они обращались в мэрию, дали свои предложения, но ответа не получили», — сказала нардеп.

Она заметила, что муниципалитет должен решить вопрос, не нарушая права местных жителей.

Напомним, мэрия в начале октября прошлого года представила проект генплана до 2050 года для общественных обсуждений, которые завершились в декабре.