12:23
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Эрик Молдокулов назначен представителем муфтия в Джалал-Абадской области

В системе Духовного управления мусульман Кыргызстана произошли кадровые перестановки. Эрик Молдокулов, ранее исполнявший обязанности представителя муфтия в Нарынской области, путем ротации назначен новым представителем в Джалал-Абадской области. Приказ об этом подписал муфтий Абдулазиз Закиров.

ДУМК
Фото ДУМК. Эрик ажы Молдокулов
Заместитель муфтия Шукур Исмаилов представил его и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Предыдущий представитель Ниматулла Жээнбеков назначен имам-хатибом Сузакского района.

Досье

Молдокулов Эрик Тыныбекович (Эрик ажы Молдокулов) родился 15 января 1985 года в селе Комсомол Кочкорского района Нарынской области. Окончил Кыргызский исламский университет.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в Нарынском религиозном медресе в качестве преподавателя и руководителя.

В 2014–2020 годах был имамом мечети «Саад ибн Абу Ваккас» в Нарыне.

В 2020–2021 годах занимал должность заместителя казы Нарынского областного казыята.

В 2021–2026 годах — казы Нарынской области.

Женат, воспитывает троих сыновей и дочь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358692/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека новые назначения. Сменились главы муниципальных предприятий
Талантбек Ташибеков назначен председателем Нацагентства по делам религий
Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Алтайские мусульмане просят помощи кыргызских богословов в обучении молодежи
В мэрии Бишкека кадровые изменения
Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 декабря — 2 января
В каждой области и районе откроют центральные религиозные учебные заведения
Шумкарбек Адилбек уулу возглавил Национальный институт стратегических инициатив
В Мекке обсудили медобслуживание и транспорт для кыргызстанских паломников
Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 декабря
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
12:21
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, раб...
12:13
Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры
12:10
Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте
12:06
Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — Университет ООН
12:00
Насирдин Исанов: жизнь и тайна гибели первого премьер-министра Кыргызстана