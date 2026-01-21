Эрик Молдокулов назначен представителем муфтия в Джалал-Абадской области

В системе Духовного управления мусульман Кыргызстана произошли кадровые перестановки. Эрик Молдокулов, ранее исполнявший обязанности представителя муфтия в Нарынской области, путем ротации назначен новым представителем в Джалал-Абадской области. Приказ об этом подписал муфтий Абдулазиз Закиров.
Предыдущий представитель Ниматулла Жээнбеков назначен имам-хатибом Сузакского района.
Досье
Молдокулов Эрик Тыныбекович (Эрик ажы Молдокулов) родился 15 января 1985 года в селе Комсомол Кочкорского района Нарынской области. Окончил Кыргызский исламский университет.
Трудовую деятельность начал в 2011 году в Нарынском религиозном медресе в качестве преподавателя и руководителя.
В 2014–2020 годах был имамом мечети «Саад ибн Абу Ваккас» в Нарыне.
В 2020–2021 годах занимал должность заместителя казы Нарынского областного казыята.
В 2021–2026 годах — казы Нарынской области.
Женат, воспитывает троих сыновей и дочь.