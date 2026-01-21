Эрик Молдокулов назначен представителем муфтия в Джалал-Абадской области

В системе Духовного управления мусульман Кыргызстана произошли кадровые перестановки. Эрик Молдокулов, ранее исполнявший обязанности представителя муфтия в Нарынской области, путем ротации назначен новым представителем в Джалал-Абадской области. Приказ об этом подписал муфтий Абдулазиз Закиров.

Фото ДУМК. Эрик ажы Молдокулов

Заместитель муфтия Шукур Исмаилов представил его и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Предыдущий представитель Ниматулла Жээнбеков назначен имам-хатибом Сузакского района.