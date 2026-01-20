21:06
Общество

Продавцы Орто-Сайского рынка просят урегулировать цены на мясо у оптовиков

В Октябрьском районе Бишкека прошел рейд по контролю за ценами на мясо. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, продавцам мяса на рынке «Орто-Сай» разъяснили порядок госрегулирования цен на социально значимые продукты питания и напомнили, что розничная стоимость говядины на кости не должна превышать 680 сомов за килограмм.

«Продавцы сообщили, что закупают говядину оптом по 690-700 сомов, а баранину — по 750 сомов за килограмм, отметив, что возникают трудности с реализацией мяса по установленной розничной цене. В связи с этим поднят вопрос о необходимости регулирования цен и со стороны оптовых поставщиков мяса», — говорится в сообщении.

Штраф наложен на магазин «Устукан» на улице Карагула Акмата за нарушение правил регулирования цен.
