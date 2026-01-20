В Бишкеке по поручению Садыра Жапарова начнут реконструкцию Дворца спорта

В Бишкеке начнут реконструкцию Дворца спорта по поручению президента страны. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Вопрос о плачевном состоянии объекта поднял депутат Болот Сагынаев. Он обратился к директору Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту Казыбеку Молдажиеву с вопросом, почему многие спортивные объекты ремонтируют, строят новые, а Дворец спорта находится в ужасном состоянии.

«Есть бассейн олимпийского стандарта. Его бы отремонтировать, сделать футбольное поле, баню открыть... Дворец мог бы быть на самофинансировании», — сказал нардеп.

Как отметил глава профильного ведомства, Садыр Жапаров поручил провести ремонт и реконструкцию Дворца спорта. Его статус не изменится. Мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву дано указание найти средства и провести ремонт объекта.

