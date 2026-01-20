В Бишкеке 20 января переменная облачость. Температура воздуха днем ожидается −2 градуса.

Отключения света, воды, газа

9.00-2.00 — микрорайоны № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Абдрахманова, Бакаева, проспектом Масалиева, улицей Токтоналиева, парком имени Ататюрка, улицей Ахунбаева, рекой Аламедин, ЮБЧК, улицей Байтика Баатыра, рекой Ала-Арча, улицей Семетей.

У кого намечается той

Алмаз Бакетаев

Родился 20 января 1971 года. Министр финансов КР.

Каныбек Досмамбетов

Родился 20 января 1979 года. Министр здравоохранения КР.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

