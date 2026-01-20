В Бишкеке 20 января переменная облачость. Температура воздуха днем ожидается −2 градуса.
Отключения света, воды, газа
- 9.00-2.00 — микрорайоны № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Абдрахманова, Бакаева, проспектом Масалиева, улицей Токтоналиева, парком имени Ататюрка, улицей Ахунбаева, рекой Аламедин, ЮБЧК, улицей Байтика Баатыра, рекой Ала-Арча, улицей Семетей.
У кого намечается той
Алмаз Бакетаев
Родился 20 января 1971 года. Министр финансов КР.
Каныбек Досмамбетов
Родился 20 января 1979 года. Министр здравоохранения КР.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
