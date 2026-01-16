Китай перестал закупать электроэнергию из России

Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России, отказавшись даже от закупки минимальных контрактных объемов. Об этом пишет Meduza.

Основной причиной остановки поставок источники «Коммерсанта» назвали рост экспортной стоимости, которая превысила внутренние цены на электроэнергию в КНР. Это сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина.

По словам опрошенных газетой аналитиков, объемы поставок электроэнергии из РФ в Китай оставались довольно небольшими по сравнению с внутренним производством КНР, поэтому «с точки зрения баланса китайская энергосистема данные объемы может заместить».