Общество

В Кыргызстан не пустили соль для скота из Узбекистана

В Оше на кыргызско-узбекской границе, в пункте пограничного ветеринарного контроля «Достук», груз с 22 тоннами соли для скота, перевозимый из РУз, не допущен к ввозу на территорию КР. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в ходе проверки, проведенной инспекторами ППВК, установлено несоблюдение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. В частности, ветеринарные сопроводительные документы на данный груз не соответствовали установленным требованиям.

По итогам проверки инспекторы составили акт о возврате груза. Товар отправлен обратно через пункт пограничного контроля «Достук».
