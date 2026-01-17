11:07
Общество

Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан

Кабинет министров внес изменения в ряд своих решений в сфере документирования и регистрации населения. Постановление об этом принято в рамках дальнейшей цифровой трансформации госуслуг и направлено на повышение их доступности и удобства для граждан.

Изменения внесены в постановление № 167 от 12 апреля 2024 года, регулирующее порядок оформления ID-карт и общегражданских паспортов. В частности, в нормативные документы введено понятие Единой информационной системы нотариата.

Также установлено, что при оформлении общегражданского паспорта ребенку до 16 лет наличие регистрации или консульского учета не требуется.

Уточнен перечень документов, необходимых для подтверждения гражданства заявителя, в том числе с учетом отсутствия данных в государственной базе и невозможности предоставления документов в цифровом формате через мобильное приложение «Тундук». Кроме того, регламентирован порядок изменения национальности, включая перечень подтверждающих документов.

Отдельные изменения касаются процедуры изъятия и аннулирования заменяемых паспортов, а также выдачи документов в случаях их утраты.

Также поправки внесены в постановление № 435 от 31 июля 2024 года, регулирующее правила регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства и пребывания. В том числе расширены возможности использования нотариально заверенной доверенности при отсутствии данных в госреестрах.

Документ вступает в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358071/
