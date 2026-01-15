10:56
Общество

КР и США усилят сотрудничество в сфере виртуальных активов и цифровых финансов

По инициативе американской стороны состоялась встреча руководителя секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Фархата Иминова с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в КР Лесли Вигери. Об этом сообщила пресс-служба секретариата ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Фархат Иминов рассказал о целях и задачах нацсовета, а также о деятельности секретариата, являющегося его исполнительным органом. Он отметил, что рынок виртуальных активов Кыргызстана перешел в фазу институционального роста, достигнув объема оборота порядка 860 миллиардов сомов по итогам первого полугодия 2025-го.

По словам Фархата Иминова, реализация таких инициатив, как внедрение цифрового сома, проекты по токенизации реальных активов, повышение уровня цифровой финансовой грамотности населения, совершенствование законодательства и регуляторных норм, а также формирование необходимой инфраструктуры с учетом глобальных тенденций в сфере виртуальных активов, поспособствует превращению республики в региональный хаб технологий Web3.

В данном контексте также отмечено, что KGST стал первым стейблкоином среди стран СНГ, включенным в листинг на глобальной криптовалютной платформе Binance.

В свете договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов КР Садыра Жапарова и США Дональда Трампа в ноябре 2025 года, Фархат Иминов подчеркнул, что цифровая экономика, искусственный интеллект и IT-сфера рассматриваются в качестве приоритетных направлений кыргызско-американского партнерства.

Посол США отметил стремительное развитие сферы виртуальных активов в Кыргызской Республике, подчеркнув, что страна опережает другие государства Центральной Азии по темпам роста данного рынка, а также указал на наличие значительного потенциала для его дальнейшего расширения.

В этом контексте выражена заинтересованность в развитии сотрудничества с кыргызской стороной, в том числе в части обмена опытом с профильными государственными органами и компаниями Соединенных Штатов по вопросам развития и регулирования сферы виртуальных активов, а также организации профильных программ и тренингов.
