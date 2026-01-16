В Бишкеке 16 января ожидается дождь. Температура воздуха днем ожидается +6 градусов.

Памятные даты

Крушение «Боинга-747» в поселке Дача Су

Фото 24.kg. 13 января 2018 года на месте крушения открыли памятник

16 января 2017 года потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов.

Турецкая сторона выплатила компенсации пострадавшим и семьям погибших.

13 января 2018-го на месте крушения открыли памятник.

Всемирный день The Beatles

Отмечается с 2001 года решением ЮНЕСКО. 16 января 1957-го в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр.

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла Please Please Me. С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».

16 января 1964-го журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде после того, как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Бексултан Жакиев

Родился 16 января 1936-го в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, народный писатель Кыргызстана, драматург, кинодраматург, профессор.

Фото из интернета. Бексултан Жакиев

С 1963 по 1968 год — внештатный редактор студии «Кыргызфильм», затем до 1972-го — главный редактор Главного управления кино­фикации и кинопроката Министерства культуры Киргизской ССР, с 1972 по 1975 год — главный редактор Госкино Киргизской ССР.

В 1959-м его первая многоактная пьеса «Судьба отца» получила премию на респуб­ликанском конкурсе.

Автор рассказов и повестей. Известен и как кинодраматург.

Перевел на кыргызский язык пьесы Самуила Але­шина «Палата», Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» и другие.

Бексултан Жакиев — хорошо знающий специфику кино писатель. Отредакти­ровал десятки сценариев документальных и художественных фильмов. Автор сценариев фильмов «Мурас» («Наследие», 1969) Толомуша Океева и «Сказ об искусстве» (1974) Геннадия Ба­зарова.

Умер 25 апреля 2021 года.

Умер Герой Советского Союза Павел Свечников

Родился 9 января 1925 года в селе Кызыл-Туу. Сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Фото из интернета. Павел Свечников

В 1943-м призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны, воевал наводчиком орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 47-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943-го за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, гвардии сержант Павел Свечников удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» ему вручить не успели, так как 16 января 1944 года он умер от полученных в боях ранений.

Куда сходить

