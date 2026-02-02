Авторы фильма «Бейиш 2: Апама кат» начали борьбу с пиратами в соцсетях

Создатели художественной картины «Бейиш 2: Апама кат» официально сообщили о выявлении фактов незаконной съемки и публикации фрагментов ленты в социальных сетях. Юристы правообладателя задокументировали первые случаи нарушения закона.

Согласно Закону «Об авторском праве и смежных правах», исключительные права на аудиовизуальное произведение принадлежат только его создателям. Любое копирование, распространение или размещение фрагментов фильма в интернете без официального согласия признается незаконным.

Меры ответственности

Правоохранительные органы установили личности двух человек, которые занимались незаконной публикацией материалов. Нарушителей оштрафовали на 50 тысяч сомов каждого.

Авторы проекта предупреждают, что все последующие попытки пиратства администрация расценит как умышленное преступление. Информация о новых нарушителях будет передаваться в судебные инстанции для применения гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. В отдельных случаях закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Создатели фильма призывают блогеров, СМИ и рядовых пользователей уважать чужой труд и воздерживаться от нелегальных действий в отношении интеллектуальной собственности.