В Кемине зверски убит пенсионер: милиция задержала двоих подозреваемых

В Кемине задержаны подозреваемые в убийстве пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По их данным, 11 января около 13.10 в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одном из домов Кемина. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что погибшим является 66-летний гражданин А.А., 1960 года рождения. На его теле зафиксировали многочисленные ножевые ранения.

Как показало предварительное расследование, в ночь совершения преступления погибший находился в гостях у знакомых, где они распивали спиртные напитки. Между участниками застолья произошел конфликт, который перерос в драку и закончился убийством. После совершения преступления один из подозреваемых скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали двух подозреваемых — Б.Т. и С.К. (оба 1960 года рождения).

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственные действия продолжаются.