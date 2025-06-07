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Происшествия

В Бишкеке задержан мошенник, продавший чужие квартиры

Сотрудники ГУУР ГУВД Бишкека задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Подозреваемый в мошенничестве 35-летний С.М.

По данным ведомства, 11 марта 2025 года в следственную службу обратилась гражданка Ш.Н. Она сообщила, что некий С.М. продал третьим лицам принадлежащие ей квартиры, после чего перестал выходить на связь. Ущерб от действий подозреваемого превысил 7 миллионов сомов. Возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР.

В результате следственно-оперативных мероприятий милиционеры установили местонахождение и задержали 35-летнего С.М., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

По оперативным данным, мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

ГУВД столицы призывает всех, кто мог пострадать от действий задержанного, обращаться по следующим номерам: 996773097185, 996702575892 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331830/
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