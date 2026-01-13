Кыргызстан и Таджикистан усиливают туристическое сотрудничество

Кабинет министров утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительствами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Документ был подписан 8 июля 2025 года в Душанбе.

Фото из интернета

Согласно постановлению, ответственным органом за реализацию положений соглашения определено Министерство экономики и коммерции КР. Ведомство будет координировать практическое взаимодействие сторон в туристической сфере.

Министерству иностранных дел поручено официально уведомить таджикскую сторону о выполнении Кыргызстаном всех необходимых внутригосударственных процедур, требуемых для вступления соглашения в силу.

Постановление вступает в силу через десять дней.