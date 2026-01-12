Кыргызстанцы могут бесплатно поменять бессрочные водительские удостоверения

Кыргызстанцы в течение месяца могут бесплатно поменять бессрочные водительские удостоверения. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев в соцсетях.

По его словам, от граждан поступает много вопросов относительно водительских удостоверений.

«Поэтому решил всем разъяснить. По поручению президента с 15 января по 15 февраля старые бессрочные водительские удостоверения можно бесплатно обменять на документы нового образца. Так что не теряйте время и займитесь этим прямо сейчас», — написал управделами президента.

Напомним, водительские права нового образца начали выдавать с ноября 2025 года. Обменять бессрочные права на новые можно в Госагентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава.