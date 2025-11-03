Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября

Водительские права нового образца начнут выдавать с начала ноября. Об этом заявил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев на презентации новых документов.

По его словам, обучение в автошколе будет составлять 14 месяцев.

Обменять бессрочные права на новые можно в Госагентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава. Он добавил, что документ международного образца соответствует всем требованиям ИКАО.

«Если раньше со старыми правами за границу не пропускали, то с новыми можно въезжать в любое государство. С 2026 года в стране перестанут функционировать частные автошколы, останутся только государственные или будет введен дополнительный урок в школе. Срок обучения в государственной автошколе составит 14 месяцев с практикой через каждые три месяца», — сказал Каныбек Туманбаев.

На презентации новых образцов паспортов и удостоверяющих документов представлена техника, наносящая на водительские удостоверения лазерную гравировку.