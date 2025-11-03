20:28
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября

Водительские права нового образца начнут выдавать с начала ноября. Об этом заявил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев на презентации новых документов.

По его словам, обучение в автошколе будет составлять 14 месяцев.

Обменять бессрочные права на новые можно в Госагентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава. Он добавил, что документ международного образца соответствует всем требованиям ИКАО.

«Если раньше со старыми правами за границу не пропускали, то с новыми можно въезжать в любое государство. С 2026 года в стране перестанут функционировать частные автошколы, останутся только государственные или будет введен дополнительный урок в школе. Срок обучения в государственной автошколе составит 14 месяцев с практикой через каждые три месяца», — сказал Каныбек Туманбаев.

На презентации новых образцов паспортов и удостоверяющих документов представлена техника, наносящая на водительские удостоверения лазерную гравировку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349528/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан водитель, везший ребенка на руках
Съездила в магазин. Несовершеннолетняя каталась по Бишкеку без прав
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
День транспортника. Труд водителей — залог бесперебойной работы рудника «Кумтор»
В Бишкеке задержаны водители, устроившие уличные гонки
В Бишкеке водители буса и легковушки устроили драку посреди улицы
Не мое авто. В Бишкеке пьяный водитель пытался избежать наказания
Необычный спорткар превратил поездку по Бишкеку в охоту за подарками
На юге КР автомобилистов оштрафовали за агрессивное вождение на 35 тысяч сомов
В Оше водитель ударил патрульного, который проверял его документы
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
20:22
Польский язык оказался самым эффективным для команд искусственного интеллекта Польский язык оказался самым эффективным для команд иск...
20:02
Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года
19:56
Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября
19:51
Алмазбек Исманкулов вновь задержан. Он снова обвиняется в коррупции
19:48
В Бишкеке компания загрязняла экологию. Ее оштрафовали на 103 тысячи сомов