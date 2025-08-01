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Общество

Запретить взимать до 15 процентов за обслуживание в общепите могут в Кыргызстане

В Кыргызстане могут отменить практику взимания до 15 процентов за обслуживание в кафе и ресторанах. Об этом в интервью местным СМИ сообщил глава Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев.

По его словам, многие заведения общественного питания требуют с клиентов дополнительную оплату за якобы «услуги» — музыку, интерьер, стулья — без их согласия.

«Непонятно, откуда взялась эта «такса за обслуживание» в 15 процентов. Законом это не запрещено, но и не разрешено напрямую. Сейчас мы предлагаем поправки в Закон «О защите прав потребителей», чтобы устранить данный пробел. Есть поручение от администрации президента, мы совместно с Минюстом начали работу», — пояснил Женалы Орозбаев.

Он подчеркнул, что ни одно заведение не имеет права навязывать клиенту услугу, если тот на нее не соглашался.

Ранее тему поднимали в Жогорку Кенеше. Депутат Марлен Маматалиев критиковал работу антимонопольной службы и призывал ее сотрудников «выйти из кабинетов и работать с населением на местах». По его словам, службе необходимо дать четкие задачи по контролю за ценами и защитой прав потребителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338245/
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Запретить взимать до 15 процентов за обслуживание в общепите могут в Кыргызстане