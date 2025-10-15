15:51
Рестораны и кафе больше не могут взимать плату за обслуживание клиентов

С 1 января 2026 года в ресторанах, кафе и других точках общепита Кыргызстана запрещается взимать плату за обслуживание, подачу блюд, сервировку и другие действия персонала отдельно от основной стоимости заказа. Постановление принято в кабинете министров.

Согласно документу, все услуги должны быть включены в цену, указанную в меню/прайс-листе, до оформления заказа. Итог к оплате не должен отличаться от суммы, рассчитанной на основании публично представленного прейскуранта.

Общепиту рекомендовано привести меню, прайсы, кассовые и программные решения в соответствие и исключить любые проценты за обслуживание до указанного срока.

Напомним, с инициативой запретить взимание дополнительной платы выступало Министерство экономики и коммерции. Чиновники подготовили изменение в постановление кабмина «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики».  

Практика взимания отдельной платы за обслуживание (обычно в размере 5-15 процентов от суммы заказа), которая указывается отдельно в счете и зачастую не включается в основную стоимость заказа, получила широкое распространение в сфере общественного питания. Она вызывает серьезные опасения с точки зрения налогового регулирования, защиты прав потребителей и обеспечения прозрачности бизнеса. Плата за обслуживание — не самостоятельная услуга, а часть комплекса услуг в сфере общественного питания, подчеркивали инициаторы.

Потребители имеют право знать точную стоимость предоставляемых услуг до их заказа. Разделение цены на основные услуги и дополнительные сборы вводит их в заблуждение и нарушает принципы честной коммерческой практики.

Недостаточная прозрачность цен мешает потребителям делать информированный выбор и может привести к недовольству или спорам.
