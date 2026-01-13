Сезон ОРВИ. Каким гриппом чаще болеют кыргызстанцы, рассказал специалист

В Кыргызстане в дни новогодних каникул зарегистрировано 12 тысяч 124 случая ОРВИ и гриппа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил врач департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Султан Суранбаев.

По его данным, эти показатели выше, чем неделей раньше на 27 процентов.

Специалист отметил, что зарегистрированы различные виды вирусов, в том числе риновирус, аденовирус, парагрипп. Кыргызстанцы в большинстве случаев болеют гриппом А, встречаются и случаи гриппа Б, но их меньше.

Департамент ежедневно проводит мониторинг ситуации и осуществляет эпидемиологический надзор.