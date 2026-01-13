09:52
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Общество

Сезон ОРВИ. Каким гриппом чаще болеют кыргызстанцы, рассказал специалист

В Кыргызстане в дни новогодних каникул зарегистрировано 12 тысяч 124 случая ОРВИ и гриппа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил врач департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Султан Суранбаев.

По его данным, эти показатели выше, чем неделей раньше на 27 процентов.

Специалист отметил, что зарегистрированы различные виды вирусов, в том числе риновирус, аденовирус, парагрипп. Кыргызстанцы в большинстве случаев болеют гриппом А, встречаются и случаи гриппа Б, но их меньше.

Департамент ежедневно проводит мониторинг ситуации и осуществляет эпидемиологический надзор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357545/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав Кыргызстана: Эпидситуация по ОРВИ и гриппу остается стабильной
Замглавы Минздрава проверил инфекционный стационар Ошской больницы. Что поручил
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
Сезон ОРВИ и гриппа. В Кыргызстане на онлайн-обучение переведено 44 школы
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается. Онлайн-режим в школах КР отменили
Эксперт ВОЗ: Новый вариант вируса AH3N2 не включен в состав вакцин
ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась на 11,7 процента
BBC: По миру «катится» новая волна гриппа. Чем опасен новый штамм вируса?
Рост ОРВИ. В Кочкоре все школы и детсады переведены на работу в режиме онлайн
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Кыргызский&nbsp;&mdash; это логика. Виктория Кринвальд о&nbsp;том, как быстро выучить госязык Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
09:52
Нехватка учителей. В школах Бишкека около 450 свободных ставок Нехватка учителей. В школах Бишкека около 450 свободных...
09:38
МИД Армении вручил ноту протеста послу России из-за слов ведущего Соловьева
09:21
Рубль и тенге заметно подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 13 января
09:14
Федерация гандбола стала членом Национального олимпийского комитета Кыргызстана
09:05
Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России