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Происшествия

В Оше изъяли 12 единиц огнестрельного оружия и 234 боеприпаса

В Ошской области провели рейд «Арсенал». Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

По ее данным, милиционеры проверили условия хранения служебного оружия в учреждениях и организациях, условия хранения и сроки действия разрешений на огнестрельное оружие у граждан.

«За нарушение условий хранения и перерегистрации огнестрельного оружия оштрафованы 47 граждан на общую сумму 126 тысяч сомов. Изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 234 боеприпаса. Три ствола изъяли из-за того, что они пришли в негодность, а два — в связи со смертью владельцев», — говорится в сообщении.

Следствие продолжается. Назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287639/
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