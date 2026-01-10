19:08
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Нацстатком подсчитал среднюю зарплату кыргызстанцев за 2025 год

В январе — октябре 2025 года средняя зарплата кыргызстанцев составила 42 тысячи 919 сомов, или $491,3. Такие данные приводятся в отчете Национального статистического комитета.

В сравнении с аналогичным периодом 2024-го заработная плата поднялась на 19,2 процента, а с учетом инфляции реальный рост составил 10,4 процента.

Средняя зарплата в Бишкеке составила 54 тысячи 618 сомов, это самый высокий показатель по Кыргызстану.

По регионам следующие цифры:

  • Иссык-Кульская область — 46 тысяч 261 сом;
  • Нарынская — 39 тысяч 934 сома;
  • Таласская — 38 тысяч 725 сомов;
  • Ош — 34 тысячи 662 сома;
  • Джалал-Абадская область — 34 тысячи 633 сома;
  • Чуйская — 33 тысячи 837 сомов;
  • Баткенская — 31 тысяча 461 сом;
  • Ошская — 26 тысяч 914 сомов.
