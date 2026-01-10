Нацстатком подсчитал среднюю зарплату кыргызстанцев за 2025 год

В январе — октябре 2025 года средняя зарплата кыргызстанцев составила 42 тысячи 919 сомов, или $491,3. Такие данные приводятся в отчете Национального статистического комитета.

В сравнении с аналогичным периодом 2024-го заработная плата поднялась на 19,2 процента, а с учетом инфляции реальный рост составил 10,4 процента.

Средняя зарплата в Бишкеке составила 54 тысячи 618 сомов, это самый высокий показатель по Кыргызстану.

По регионам следующие цифры: