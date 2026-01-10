Нарынская ПЭС увеличивает мощность электросетей на 5 киловатт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предприятие обслуживает 61,2 тысячи абонентов.

«Полное выполнение работ займет один-два дня. По техническим причинам увеличение мощности будет осуществляться поэтапно. Просим абонентов отнестись с пониманием», — говорится в сообщении.

Напомним, учитывая обращения жителей Нарынской области, проживающих в высокогорных и климатически сложных условиях, принято решение увеличить лимит в пиковые часы нагрузки с 189 тысяч 648 до 264 тысяч 312 киловатт-часов.