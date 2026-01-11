19:06
Общество

Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, вечер романсов и классика при свечах

13-16 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13 января. Творческий вечер Султана Садыралиева

Этот вечер обещает стать по-настоящему незабываемым — живой звук, искренние эмоции и магия музыки в исполнении Султана Садыралиева. Ваши любимые хиты и новые песни, наполненные чувствами и душой.

Ресторан «Бухара», 18.00.

13 января. Благотворительный концерт Насыйкат Баймырзаевой

Концерт проводится с целью сбора средств на операцию на глаза. Вас ждут живое исполнение любимых песен на разных языках мира и особая атмосфера добра и единства. Покупая билет, вы поддерживаете талант и становитесь частью важного благого дела.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

 

14 января. Вечер романса

В романсах пели о самом потаенном — о любви и ревности, о разлуке и тоске. Любителям изысканной музыки и душевной атмосферы придется по вкусу наш вечер. В концерте примут участие ведущие солисты театра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

15 января. Вечер «Классика при свечах»

Волшебная игра струнного квартета, квартета саксофонов, рояля и солистов оперы никого не оставит равнодушными. В программе прозвучат всемирно известные классические и новогодние композиции.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

15 января. Кинопремьеры

«Кыял» (драма). После гибели жены Болот воспитывает дочь Кыял, когда-то победившую рак. Но болезнь возвращается, и времени почти не остается. Узнав о тайном дневнике желаний дочери, Болот решает забрать Кыял из больницы и исполнить каждую ее мечту. В путешествие с ними отправляется лучший друг Кыял — Жоки.

«Отец, мать, сестра, брат» (драма). Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.

«Марти Великолепный» (комедия). Амбициозный парень Марти Маузер готов пойти на все ради осуществления своей мечты, чтобы доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного.

«28 лет спустя: Храм костей» (ужасы). Продолжение культовой зомби-франшизы, исследующее мир спустя десятилетия после катастрофы. Фильм обещает вернуть жесткую атмосферу оригинала и расширить мифологию Вселенной. Особый акцент сделан на социальную деградацию и выживание.

16 января. Клуб любителей кино

Новый год мы начинаем с показов фильмов о детстве. Пройдет показ картины Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис «Маленькая мисс Счастье» (2006).

ololoErkindik, 20.30.

 
