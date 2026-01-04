18:23
Общество

Паломничество в Мекке. Алмамбет Шыкмаматов — о личных размышлениях о вере

Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов во время пребывания в Мекке поделился с 24.kg личными размышлениями о вере. По его словам, истинная вера — это внутренний и тихий путь человека, который не нуждается в зрителях и внешнем признании.

«Совершая молитву плечом к плечу с миллионами паломников, особенно остро понимаешь, что вера — это разговор человека с самим собой и с Творцом. Здесь стираются различия в происхождении, взглядах и статусе, остается лишь сердце, ищущее мира и смысла», — отметил он.

Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что вера не делит и не судит, а учит милосердию и ответственности. По его словам, ислам — это не только ритуалы, но и путь познания, терпения и смирения, направленный на внутреннее очищение человека. Он также отметил, что религия по своей сути призвана объединять людей, а не становиться поводом для споров и противостояний.

«Вера — не о том, чтобы доказывать свою правоту или казаться. Она о том, чтобы становиться лучше. Каждый человек рано или поздно предстанет перед Богом, поэтому стоит вспомнить об Аллахе как можно раньше и жить с верой», — сказал глава ГНС.

Умра — малый хадж, исламское паломничество, связанное с посещением священного города Мекки и Заповедной мечети Аль-Харам. В отличие от хаджа, умра не имеет строго установленных дат и может совершаться в любое время года. Паломничество включает в себя ряд обязательных религиозных обрядов и считается важным актом поклонения в исламе.

Напомним, ранее стало известно, что ряд высокопоставленных чиновников из Кыргызстана совершили умру в Саудовской Аравии. В частности, в Мекке находятся управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, руководитель информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, а также другие государственные служащие.
