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Культура

Меня зовут Джеймс Бонд. 25-й по счету фильм выйдет на экраны в 2019 году

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны кинотеатров в 2019 году, сообщило издание Variety со ссылкой на кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions.

Кинокартина, у которой пока нет названия, выйдет 8 ноября. Пока неизвестно, кто исполнит роль агента 007.  Кинокомпании сообщили, что детали о новом фильме представят позже.

Известны сценаристы очередной серии «бондианы». Это Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее работавшие над картинами о Бонде.

Ранее сообщалось, что британский актер Дэниел Крэйг (Daniel Craig), сыгравший роль Джеймса Бонда во всемирно известных фильмах про агента 007, отказался от 68 миллионов фунтов, предложенных ему за возвращение в роли Бонда еще в двух фильмах.

Премьера первого фильма «бондианы» «Доктор Ноу» (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.
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