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Общество

Знаменитый агент 007 сменил пол: нового Джеймса Бонда сыграет женщина

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

«Это современный «Бонд», который понравится молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде», — заявил собеседник издания. «В картине будут зрелищные эпизоды погонь и драк, Бонд по-прежнему Бонд, но ему необходимо научиться жить в мире #MeToo», — заключил он.

Согласно сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку, в это время MI6 присваивает номер 007 новому оперативнику, женщине. Однако бывшему и новому агентам 007 суждено встретиться в фильме, более того, Бонда будет привлекать новая шпионка.

Отмечается, что решение о смене культового агента 007 могло быть принято под влиянием соавтора картины Фиби Уоллер-Бридж, известной своими феминистическими взглядами. Начиная с 2006 года главную роль в шпионской кинофраншизе исполнял актер Дэниэл Крэйг.

Ранее в апреле Крейг заявил, что не возражает, если в новой картине спецагента сыграет женщина. Однако у артиста нашлось много оппонентов, среди которых оказался и британский журналист Пирс Морган, резко раскритиковавший заявление актера. По мнению Пирса, изменение образа главного героя разрушит франшизу. Он пояснил, что Бонд является «памятником мужественности», поэтому «секретно фантазирующие» о нем женщины вряд ли захотят увидеть в этой роли актрису.
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