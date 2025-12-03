Для граждан стран ЕАЭС упростят путешествия по железной дороге

Для граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз, упростят путешествия по железной дороге. Об этом сообщает государственный транспортно-логистический холдинг «Казахстанские железные дороги».

Отмечается, что планируется сократить количество досмотров и проверок, а также, возможно, внедрят единые электронные билеты и системы онлайн-регистрации и оплаты.

Эти рекомендации по упрощению процедур приняли в Евразийской экономической комиссии, уточнили в компании.

В ЕАЭС входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения.