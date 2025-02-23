Месяц в темноте. Кот переплыл Атлантику в закрытом контейнере без еды и воды

Кот переплыл Атлантику в закрытом контейнере без еды и воды, в полной темноте и остался живым. Удивительную историю рассказало издание NOS Nieuws.

Уточняется, что черно-белый кот пережил четырехнедельное трансатлантическое путешествие на грузовом судне из Нидерландов до острова Кюрасао недалеко от Венесуэлы. Все эти дни животное провело без еды, питья и в кромешной темноте.

Грузовой контейнер, в котором, как выяснилось позже, находился кот, погрузили на судно в Мурдейке в Северном Брабанте 11 января. Сухогруз находился в пути в течение трех недель, а затем еще неделю простоял на острове Кюрасао недалеко от Венесуэлы.

Обнаружили его рабочие AMC Cargo, разгружавшие судно. Однако кот не спешил выходить из укрытия, поэтому пришлось вызывать ветеринаров. С помощью еды его удалось заманить в клетку.

По словам сотрудников фонда Kitten Rescue Curaçao Foundation, состояние кота оценивается как «приемлемое», хотя он был очень истощен и сильно напуган. В настоящее время с путешественником все хорошо, он восстанавливается в приюте под наблюдением специалистов. У кота не было чипа, поэтому работники фонда назвали его Чудом (Wonder).