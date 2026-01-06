01:08
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +9 градусов.

Сегодня в Кыргызстане нерабочий день.

У кого намечается той

Эрмек Бахавадинов

Родился 6 января 1978 года. Глава государственной администрации — аким Джети-Огузского района.

Памятные даты

Рождественский сочельник у восточных христиан

В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
