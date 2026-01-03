11:00
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире

Фото Айдай Донбаевой

Уроженка Кыргызстана Айдай Донбаева в 20 лет стала членом международной организации Mensa — крупнейшего и старейшего сообщества людей с высоким коэффициентом интеллекта. Она рассказала журналисту 24.kg подробности.

В начале июня 2024 года Айдай Донбаева прошла официальный международный IQ-тест Mensa в Чехии. Тестирование проводилось очно, в одном из кабинетов Чешского технического университета (ČVUT), под наблюдением экзаменатора. Испытание было ограничено по времени и включало 30–40 логических заданий, направленных на выявление способности распознавать закономерности, анализировать структуры и быстро находить решения.

По результатам теста ее IQ составил 140 баллов по шкале Стэнфорд—Бине, что соответствует 99,6 перцентиля. Это означает, что она входит в 0,4 процента людей с самыми высокими показателями интеллекта в мире. После получения результатов Айдай Донбаева получила официальное приглашение вступить в Mensa. Членство в организации доступно при результате от 130 баллов (98-й перцентиль). К концу лета 2024 года она стала полноправным членом этой организации.

Сама Айдай отмечает, что изначально не ставила перед собой цели вступить в Mensa.

«Я решила сдать тест, скорее, из любопытства. Мне было интересно проверить свои способности в международном формате. Уже после получения результатов я поняла, что это не просто цифра, а возможность стать частью глобального интеллектуального сообщества», — рассказала она.

Mensa объединяет людей со всего мира и дает возможность развиваться, общаться и участвовать в образовательных и культурных инициативах.

«Для меня Mensa — это пространство, где люди могут мыслить по-разному, чувствовать по-разному, но при этом быть на одной волне», — отметила она.

Айдай Донбаева окончила Бишкекский лицей «Айчурек» в 2022 году. Затем она поступила в университет на Кипре на специальность Artificial Intelligence Engineering, однако спустя год решила продолжить обучение в Европе. Для этого она переехала в Чехию, где за год выучила язык. В настоящее время Айдай Донбаева является студенткой второго курса IT-специальности в университете Пардубице.

Девушка подчеркнула, что у нее ничего бы не получилось без поддержки семьи. Она благодарна близким за вклад в ее образование и веру в способности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356961/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге кыргызстанку ограбили на 7 миллионов рублей
Мать троих детей Мээрим Сейитова учится и работает в одном из лучших вузов США
Бүгүн Бишкекте жасалма интеллекти боюнча Түрк тилдүү мамлекеттердин саммити өтөт
В Бишкеке пройдет новогодняя игра «Включай мозги!». Участие бесплатное
Ученые научились определять уровень интеллекта по размеру зрачка
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
3 января, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 декабря — 2 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 декабря — 2 янв...
10:49
Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
10:49
Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
10:37
Массовая драка в Чуйской области: задержаны 11 человек
10:29
В 2025 году в авиакатастрофах по всему миру погибли 418 человек