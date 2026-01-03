Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире

Уроженка Кыргызстана Айдай Донбаева в 20 лет стала членом международной организации Mensa — крупнейшего и старейшего сообщества людей с высоким коэффициентом интеллекта. Она рассказала журналисту 24.kg подробности.

В начале июня 2024 года Айдай Донбаева прошла официальный международный IQ-тест Mensa в Чехии. Тестирование проводилось очно, в одном из кабинетов Чешского технического университета (ČVUT), под наблюдением экзаменатора. Испытание было ограничено по времени и включало 30–40 логических заданий, направленных на выявление способности распознавать закономерности, анализировать структуры и быстро находить решения.

По результатам теста ее IQ составил 140 баллов по шкале Стэнфорд—Бине, что соответствует 99,6 перцентиля. Это означает, что она входит в 0,4 процента людей с самыми высокими показателями интеллекта в мире. После получения результатов Айдай Донбаева получила официальное приглашение вступить в Mensa. Членство в организации доступно при результате от 130 баллов (98-й перцентиль). К концу лета 2024 года она стала полноправным членом этой организации.

Сама Айдай отмечает, что изначально не ставила перед собой цели вступить в Mensa.

«Я решила сдать тест, скорее, из любопытства. Мне было интересно проверить свои способности в международном формате. Уже после получения результатов я поняла, что это не просто цифра, а возможность стать частью глобального интеллектуального сообщества», — рассказала она.

Mensa объединяет людей со всего мира и дает возможность развиваться, общаться и участвовать в образовательных и культурных инициативах.

«Для меня Mensa — это пространство, где люди могут мыслить по-разному, чувствовать по-разному, но при этом быть на одной волне», — отметила она.

Айдай Донбаева окончила Бишкекский лицей «Айчурек» в 2022 году. Затем она поступила в университет на Кипре на специальность Artificial Intelligence Engineering, однако спустя год решила продолжить обучение в Европе. Для этого она переехала в Чехию, где за год выучила язык. В настоящее время Айдай Донбаева является студенткой второго курса IT-специальности в университете Пардубице.

Девушка подчеркнула, что у нее ничего бы не получилось без поддержки семьи. Она благодарна близким за вклад в ее образование и веру в способности.