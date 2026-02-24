Совет ЕЭК одобрил проект соглашения в сфере интеллектуальной собственности

24 февраля в режиме видео-конференц-связи состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии, в рамках которого одобрены вопросы для проведения внутригосударственных процедур. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

По ее данным, рассмотрен проект соглашения о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете.

«Им определяются меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете, предусматривающие ограничение доступа (приостановление) к информационным ресурсам, на которых неправомерно используются объекты интеллектуальной собственности либо размещается информация, необходимая для их использования в Сети, на основании акта, принятого судом государства-члена, на территории которого нарушены права правообладателя», — говорится в сообщении.

Кроме того, проектом устанавливается обязанность владельцев информационных ресурсов, информационных посредников и иных лиц на основании соответствующего судебного акта принимать меры по ограничению доступа (приостановлению) к таким информационным ресурсам.

Проектом соглашения предусмотрено взаимное прямое признание при трудовой миграции документов об ученых званиях для осуществления их обладателями профессиональной деятельности в государстве трудоустройства в соответствии с присвоенными им учеными званиями.