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Общество

Ученые научились определять уровень интеллекта по размеру зрачка

Команда ученых из Технологического института Джорджии исследовала связь между размером зрачков и интеллектом 500 добровольцев из Атланты в возрасте от 18 до 35 лет. Чем больше зрачки, тем выше интеллект — такой вывод сделали специалисты в опубликованном на страницах журнала Cognition исследовании.

Участникам опыта предложили пройти тесты на мышление, внимание и память. Оказалось, что расширение зрачков показывает не только возбуждение или истощение, но может быть маркером индивидуальных различий в интеллекте.

Различия в исходном размере зрачка между теми, кто набрал самые высокие и самые низкие баллы по тестам на интеллект, можно было увидеть невооруженным глазом. Это может быть связано с тем, что люди с большими зрачками имеют лучший уровень мозговой активности в области, связанной с интеллектом и памятью. Также ученые отметили отрицательную зависимость между размером зрачка и возрастом: у пожилых добровольцев, как правило, были меньшие по размеру и более суженные зрачки.

Размер зрачка связан с областью, известной как locus coeruleus — голубое пятно в верхнем стволе мозга, которая распространяется по остальной его части через нейронные связи. Оно высвобождает химвещество, которое функционирует как гормон в мозге и теле, а как нейромедиатор выступает для регулярных процессов типа восприятия, внимания и памяти. Эта же область играет важную роль, помогая отдаленным областям мозга работать вместе для выполнения сложных задач.

Итог исследования ученые сформулировали так: люди с большими зрачками имеют лучшее регуляцию процессов в этой области мозга, что улучшает его когнитивные и функциональные способности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196579/
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