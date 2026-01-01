МВД России предложило эксперимент по организованному набору мигрантов

Министерство внутренних дел России предложило провести эксперимент по привлечению иностранных работников в 2027-2029 годах. Он охватит всю страну, за исключением Москвы и Подмосковья, и будет касаться как иностранцев, так и лиц без гражданства, сообщает «РБК».

В рамках эксперимента создадут реестры работодателей и иностранных граждан, участвующих в программе. Работодатели смогут привлекать мигрантов только при условии их включения в реестр, что позволит повысить контроль за соблюдением трудовых и налоговых норм.

Цель эксперимента — упростить трудовую миграцию и налогообложение для иностранных работников.

Налог на доходы работников будет уплачиваться в регионы через фиксированные авансовые платежи. В случае работы у юридического лица налог удерживает и перечисляет налоговый агент, а при трудоустройстве у физического лица иностранец будет платить налог самостоятельно.