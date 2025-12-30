10:43
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

КПП на границе с КНР 1 января 2026 года будут закрыты

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что в связи с празднованием Нового года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный», расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, 1 января следующего года будут закрыты.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП «Иркештам-автодорожный» возобновится 1 января в 22.00, через КПП «Торугарт-автодорожный» — 2 января в 8.00.

Погранслужба ГКНБ просит граждан и участников внешнеэкономической деятельности учитывать данную информацию при планировании пересечения государственной границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356591/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
На КПП не допущен груз курдючного жира из КНР
На КПП «Ак-Тилек» возвращено 22 тонны корма для рыб из Турции
Китай установил рекорд по закупкам российского золота
Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы — Садыр Жапаров
Главы МИД КР и КНР подчеркнули активизацию сотрудничества между двумя странами
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Китая
На таможне у узбекско-казахской границы появятся «зеленый» и «красный» коридоры
Популярные новости
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Старый автопарк усиливает смог в&nbsp;Кыргызстане. Что придумали чиновники Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
30 декабря, вторник
10:38
Аудит в Нацстаткоме выявил нарушения на 18,8 миллиона сомов Аудит в Нацстаткоме выявил нарушения на 18,8 миллиона с...
10:31
В новогодние праздники усилены междугородние пассажирские перевозки
10:27
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов
10:16
Forbes: Певица Бейонсе стала долларовым миллиардером
10:02
Восемь диспетчеров на весь Бишкек. Скорой помощи планируют увеличить штат