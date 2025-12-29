Доступ к кредитам в КР хотят расширить через новые поправки

В Жогорку Кенеш внесен на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Закон КР «Об обмене кредитной информацией». Документ направлен на сокращение сроков хранения как негативной, так и позитивной кредитной информации.
Согласно законопроекту, предлагается не включать в кредитную историю сведения об обязательствах, с даты исполнения которых прошло более:
- трех лет — для негативной кредитной информации;
- одного года — для негативной информации по кредитам на сумму 10 тысяч сомов и менее;
- пяти лет — для позитивной кредитной информации.
Также предлагается сократить срок хранения кредитной информации, предоставленной кредитором, который впоследствии был ликвидирован, с пяти до двух лет.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 14 действующего закона, сокращающие сроки предоставления отдельных видов кредитной информации и уточняющие порядок отражения небольших кредитов в кредитной истории.
В справке-обосновании к документу отмечается, что цель инициативы — повышение финансовой инклюзии, облегчение доступа граждан и предпринимателей к кредитным ресурсам, а также снижение нагрузки на банковскую систему.
По данным авторов, в Кыргызстане насчитывается около 200 тысяч заемщиков, фактически находящихся в «кредитном черном списке».
Разработчики подчеркивают, что действующие нормы предусматривают хранение позитивной кредитной информации до семи лет, негативной — до пяти лет, что, по их мнению, ограничивает возможности заемщиков, несмотря на погашенные обязательства.
Законопроект был ранее вынесен на общественное обсуждение и доработан с учетом предложений Национального банка и кредитных бюро. Принятие документа, как указывается, не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не повлечет негативных социальных или экономических последствий.