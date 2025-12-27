В Бишкеке пройдет премьера первого в Кыргызстане военно-исторического сериала

29 декабря в кинотеатре «Манас» Бишкека пройдет премьера художественного сериала «Өрт кечкен сөйкө» («Серьга, прошедшая через огонь»), посвященного военно-исторической тематике. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, работа станет первой в своем жанре для кыргызского кино.

Фото Минкультуры

«Сериал создан творческо-производственным объединением «Кыргызсериал». Он рассказывает о подвиге 1 тысячи 395 девушек из Кыргызстана, которые в годы Второй мировой войны добровольно отправились на фронт. Сюжет основан на реальных исторических событиях. В нем покажут жизненный путь девушек из разных регионов страны, включая Героя Советского Союза, летчицу Евдокию Пасько (Каракол), хирурга Рафу Айдарбекову (Чуйская область) и зенитчицу Тамару Балтабаеву, а также радисток, разведчиц, снайперов и фельдшеров», — говорится в сообщении.