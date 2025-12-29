В Бишкеке 29 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.

Отключение света, газа и воды

9.00-22.00 — жилой массив «Алтын-Ордо».

У кого намечается той

Амантур Исмаилов

Родился 29 декабря 1997 года. Мастер спорта по греко-римской борьбе. Участник Олимпиады в Париже.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Ишенбай Мансуров

29 декабря 1936 года в селе Орто-Орюкты Иссык-Кульского района родился поэт, прозаик Ишенбай Мансуров.

С 1961-го — редактор, заместитель главного редактора комитета Гостелерадио Киргизской ССР.

С 1974 года работал заведующим отделом в издательстве «Кыргызстан», с 1976-го — литсотрудником в редакции журнала «Ала-Too». Принимал участие в поэтических переводах коллективных сборников.

Первый поэтический сборник «Керимсел» («Суховей») издан в 1961 году. Вторая книга — сборник рассказов «Кош бучур» («Деревья распускают почки») — в 1971-м.

Умер в 1988 году.

Родилась актриса Клара Юсупжанова

Фото из интернета. Кадр из фильма «Первый учитель»

В 1940 году в селе Кара-Суу Нарынской области на свет появилась актриса, режиссер Клара Юсупжанова.

Дебют в кино состоялся, когда она училась на третьем курсе театрального института.

Еще тогда Клара Юсупжанова участвовала в художественной самодеятельности и мечтала стать режиссером. После окончания института ей предлагали поступить в труппу кыргызского театра, она попросила направить ее на киностудию.

На съемочной площадке фильма «Первый учитель» работала в группе ассистентом режиссера и снималась в небольшой роли — девушки Бурмы.

С 1971-го — режиссер кинохроники студии «Кыргызфильм». Готовила выпуски киножурнала «Советская Киргизия», сняла документальные фильмы «Ошские ткачихи» (1973), «Здравствуй, джайлоо» (1977), «Кумыс» (1978).

Фото из интернета. Кадр из фильма «Зной»

Заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Сыграла роли в 13 картинах. Среди них — «Зной» (1962), получила за нее диплом за лучший актерский дебют на МКФ республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1963).

Ушла из жизни 22 июля 2006 года.

Умерла актриса Алиман Джангорозова

В 1993 году в возрасте 78 лет умерла актриса театра и кино Алиман Джангорозова.

Родилась 31 декабря 1914-го в селе Сары-Тологой. Народная артистка Киргизской ССР.

Актриса Кыргызского драматического театра, одновременно работала в организованном ею театре в Узгене. За 42 года сыграла более 160 театральных ролей.

В кино с 1961-го. Снялась в таких лентах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Алые маки Иссык-Куля», «Красное яблоко», «Сколько живет тополь», «Потомок белого барса», «Джамиля», «Лунная радуга» и во многих других.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

