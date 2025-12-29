В Бишкеке 29 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.
Отключение света, газа и воды
- 9.00-22.00 — жилой массив «Алтын-Ордо».
Амантур Исмаилов
Родился 29 декабря 1997 года. Мастер спорта по греко-римской борьбе. Участник Олимпиады в Париже.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Ишенбай Мансуров
29 декабря 1936 года в селе Орто-Орюкты Иссык-Кульского района родился поэт, прозаик Ишенбай Мансуров.
С 1961-го — редактор, заместитель главного редактора комитета Гостелерадио Киргизской ССР.
С 1974 года работал заведующим отделом в издательстве «Кыргызстан», с 1976-го — литсотрудником в редакции журнала «Ала-Too». Принимал участие в поэтических переводах коллективных сборников.
Первый поэтический сборник «Керимсел» («Суховей») издан в 1961 году. Вторая книга — сборник рассказов «Кош бучур» («Деревья распускают почки») — в 1971-м.
Умер в 1988 году.
Родилась актриса Клара Юсупжанова
В 1940 году в селе Кара-Суу Нарынской области на свет появилась актриса, режиссер Клара Юсупжанова.
Дебют в кино состоялся, когда она училась на третьем курсе театрального института.
Еще тогда Клара Юсупжанова участвовала в художественной самодеятельности и мечтала стать режиссером. После окончания института ей предлагали поступить в труппу кыргызского театра, она попросила направить ее на киностудию.
На съемочной площадке фильма «Первый учитель» работала в группе ассистентом режиссера и снималась в небольшой роли — девушки Бурмы.
С 1971-го — режиссер кинохроники студии «Кыргызфильм». Готовила выпуски киножурнала «Советская Киргизия», сняла документальные фильмы «Ошские ткачихи» (1973), «Здравствуй, джайлоо» (1977), «Кумыс» (1978).
Заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Сыграла роли в 13 картинах. Среди них — «Зной» (1962), получила за нее диплом за лучший актерский дебют на МКФ республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1963).
Ушла из жизни 22 июля 2006 года.
Умерла актриса Алиман Джангорозова
В 1993 году в возрасте 78 лет умерла актриса театра и кино Алиман Джангорозова.
Родилась 31 декабря 1914-го в селе Сары-Тологой. Народная артистка Киргизской ССР.
Актриса Кыргызского драматического театра, одновременно работала в организованном ею театре в Узгене. За 42 года сыграла более 160 театральных ролей.
В кино с 1961-го. Снялась в таких лентах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Алые маки Иссык-Куля», «Красное яблоко», «Сколько живет тополь», «Потомок белого барса», «Джамиля», «Лунная радуга» и во многих других.
