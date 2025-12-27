В Бишкеке 27 декабря днем без осадков. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.
Рахат Мусаева
Родилась 27 декабря 1979 года. Начальник департамента образования мэрии Бишкека.
Памятные даты
День сотрудника паспортно-визового контроля МВД Кыргызской Республики
27 декабря 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и об обязательной прописке паспортов.
С этого времени 27 декабря и считается днем создания паспортно-визовой службы в Советском Союзе, и именно к этой дате был приурочен и День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.
В 2000-м отдел паспортно-визовой работы был реорганизован в управление. 30 мая 2006 года на базе управления паспортно-визовой работы указом президента был образован департамент паспортного и визового контроля.
Установлены дипотношения между Кыргызстаном и США
Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и США были установлены 27 декабря 1991 года. Соединенные Штаты были среди первых стран, признавших независимость Кыргызстана.
Посольство США в КР открыто 1 февраля 1992-го. В том же году состоялось официальное открытие посольства Кыргызстана в США.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Абдырай Осмонов
Родился 27 декабря 1939 года в селе Шалба Иссык-Кульской области.
Известный кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е.
Участник огромного числа выставок, посвященных труду, спорту, природе, людям, стройкам страны, плодам кыргызской земли.
Преподавал в Художественном училище имени Семена Чуйкова. Среди его учеников народные и заслуженные художники Кыргызстана.
Лучшие работы хранятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
Умер 17 ноября 2024 года.
Родился писатель Талип Ибраимов
Более 30 лет работал редактором на киностудии «Кыргызфильм».
Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Кыргызстана. Прозу начал писать, выйдя на пенсию. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Малая проза» (за сборник повестей «Старик и ангел»).
По его сценариям поставлены игровые фильмы «Среди людей», «Деревенская мозаика», «Верить и знать», «Пейзаж глазами спринтера», «Я не хочу так больше жить», «Плакальщица», а также многие документальные киноленты.
Умер в 2016 году.
Умер писатель Исабек Исаков
Родился 1 сентября 1933 года в совхозе «Тендик» Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.
Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959-м, посвящен детской аудитории. В 1960 году выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.
Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие его стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.
Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.
Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Он автор многих очерков, публицистических статей и материалов.
В 1959-м избран членом Союза журналистов СССР, в 1963-м — членом Союза писателей СССР.
Умер 27 декабря 2014 года.
