В Бишкеке 27 декабря днем без осадков. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.

Рахат Мусаева Родилась 27 декабря 1979 года. Начальник департамента образования мэрии Бишкека.

Памятные даты

День сотрудника паспортно-визового контроля МВД Кыргызской Республики

27 декабря 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и об обязательной прописке паспортов.

С этого времени 27 декабря и считается днем создания паспортно-визовой службы в Советском Союзе, и именно к этой дате был приурочен и День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.

В 2000-м отдел паспортно-визовой работы был реорганизован в управление. 30 мая 2006 года на базе управления паспортно-визовой работы указом президента был образован департамент паспортного и визового контроля.

Установлены дипотношения между Кыргызстаном и США

Фото open.kg

Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и США были установлены 27 декабря 1991 года. Соединенные Штаты были среди первых стран, признавших независимость Кыргызстана.

Посольство США в КР открыто 1 февраля 1992-го. В том же году состоялось официальное открытие посольства Кыргызстана в США.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Абдырай Осмонов

Фото 24.kg. Абдырай Осмонов на открытии персональной выставки в Бишкеке

Родился 27 декабря 1939 года в селе Шалба Иссык-Кульской области.

Известный кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е.

Участник огромного числа выставок, посвященных труду, спорту, природе, людям, стройкам страны, плодам кыргызской земли.

Преподавал в Художественном училище имени Семена Чуйкова. Среди его учеников народные и заслуженные художники Кыргызстана.

Лучшие работы хранятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Умер 17 ноября 2024 года.

Родился писатель Талип Ибраимов

Фото из интернета. Талип Ибраимов

Родился 27 декабря 1940 года в селе Сары-Булак.

Более 30 лет работал редактором на киностудии «Кыргызфильм».

Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Кыргызстана. Прозу начал писать, выйдя на пенсию. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Малая проза» (за сборник повестей «Старик и ангел»).

По его сценариям поставлены игровые фильмы «Среди людей», «Деревенская мозаика», «Верить и знать», «Пейзаж глазами спринтера», «Я не хочу так больше жить», «Плакальщица», а также многие документальные киноленты.

Умер в 2016 году.

Умер писатель Исабек Исаков

Фото wikipedia.org. Исабек Исаков

Родился 1 сентября 1933 года в совхозе «Тендик» Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.

Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959-м, посвящен детской аудитории. В 1960 году выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.

Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие его стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.

Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.

Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Он автор многих очерков, публицистических статей и материалов.

В 1959-м избран членом Союза журналистов СССР, в 1963-м — членом Союза писателей СССР.

Умер 27 декабря 2014 года.

