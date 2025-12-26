Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей

Кабинет министров внес изменения в постановление, касающееся реализации международных договоров по вопросам гражданских и семейных дел.

Согласно принятому решению, функции уполномоченного государственного органа по прямому взаимодействию в рамках международной правовой помощи переданы от судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре.

Изменения направлены на обеспечение исполнения международных обязательств страны, а также реализуются в рамках указа президента от 23 июня 2025 года. Он предусматривает совершенствование системы исполнительного производства и деятельности судебных исполнителей.

Постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.