Меньше насилия и ДТП. Делегат курултая предложил запретить продажу алкоголя

Делегат Народного курултая Мусабай Момуналиев предложил запретить продавать алкоголь в Кыргызстане.

По его словам, президент говорил о проблемах насилия и дорожно-транспортных происшествий.

«Если в стране запретить продажу водки, это может стать решением проблем», — сказал он.

Делегат затронул и вопросы здравоохранения.

«Вот назначили нового министра, пусть он направит представителей Минздрава, чтобы они посмотрели, в каком состоянии находятся больницы в селах страны», — добавил Мусабай Момуналиев.