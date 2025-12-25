22:21
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Меньше насилия и ДТП. Делегат курултая предложил запретить продажу алкоголя

Делегат Народного курултая Мусабай Момуналиев предложил запретить продавать алкоголь в Кыргызстане.

По его словам, президент говорил о проблемах насилия и дорожно-транспортных происшествий.

«Если в стране запретить продажу водки, это может стать решением проблем», — сказал он.

Делегат затронул и вопросы здравоохранения.

«Вот назначили нового министра, пусть он направит представителей Минздрава, чтобы они посмотрели, в каком состоянии находятся больницы в селах страны», — добавил Мусабай Момуналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356107/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Каждая третья смерть от травм в Европе и Центральной Азии связана с алкоголем
Может привести к деменции. Почему безопасной дозы алкоголя не существует
В Саудовской Аравии разрешили продажу алкоголя обеспеченным иностранцам
Запрет на продажу алкоголя после 22.00. Что об этом думают жители города Ош
В Таиланде ослабили ограничения на продажу алкоголя ради туристов
Почти четверть читателей 24.kg против ограничения продажи алкоголя. Итоги опроса
Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос
Поднять акцизы и ограничить время продажи алкоголя предложил глава Минздрава КР
Стали меньше пить? Прогноз по потреблению алкоголя в 2025 году снизили аналитики
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
25 декабря, четверг
22:00
Как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травматологов — РЦУЗ Как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травм...
21:40
Премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова на 2026 год утвердили в 1 миллион сомов
21:35
Камчыбек Ташиев подарил квартиры борцам и боксерам
21:22
Меньше насилия и ДТП. Делегат курултая предложил запретить продажу алкоголя
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 декабря: местами снег