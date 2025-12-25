16:04
Общество

Минтранс завершил строительство дороги в труднодоступное село Зардалы

В Баткенской области завершено строительство автодороги Сары-Талаа — Кызыл-Таш — Зардалы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что объект введен в эксплуатацию. На трассе построен 30-метровый железный мост.

Зардалы расположено в высокогорной и труднодоступной местности Баткенской области. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, посетив село 29 сентября 2024 года, обещал, что в 2025-м сюда построят дорогу и реализуют проекты по обеспечению электроэнергией и строительству малой ГЭС.
