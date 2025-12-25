16:04
Общество

На курултае власти призвали принять меры по снижению цен на лекарства

На курултае власти призвали принять меры по снижению цен на лекарства. Об этом заявила делегат из Бишкека Ырысбубу Анарбекова.

По ее словам, сегодня в республике установлены очень завышенные цены на медикаменты по сравнению с соседними государствами.

«Это болезненный вопрос. Мы просим внести в соответствующее законодательство (Закон «Об обороте лекарственных средств» от 2024 года) поправки о закупе препаратов извне по госзаказу. Около 50-70 процентов аптек должны быть государственными, при этом в регионах также должны быть открыты госаптеки», — отметила Ырысбубу Анарбекова.

Она также добавила, что сегодня в частных лабораториях и клиниках установлены очень высокие цены на услуги. «Мы считаем, что правительство и парламент должны законом предусмотреть лицам с ограничениями и пенсионерам скидки на получение услуг в размере 30 процентов», — заметила делегат.
