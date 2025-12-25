На курултае власти призвали принять меры по снижению цен на лекарства. Об этом заявила делегат из Бишкека Ырысбубу Анарбекова.

По ее словам, сегодня в республике установлены очень завышенные цены на медикаменты по сравнению с соседними государствами.

«Это болезненный вопрос. Мы просим внести в соответствующее законодательство (Закон «Об обороте лекарственных средств» от 2024 года) поправки о закупе препаратов извне по госзаказу. Около 50-70 процентов аптек должны быть государственными, при этом в регионах также должны быть открыты госаптеки», — отметила Ырысбубу Анарбекова.

Она также добавила, что сегодня в частных лабораториях и клиниках установлены очень высокие цены на услуги. «Мы считаем, что правительство и парламент должны законом предусмотреть лицам с ограничениями и пенсионерам скидки на получение услуг в размере 30 процентов», — заметила делегат.