Сто лет такого не было: президенту предложили присвоить самую высшую награду

Делегат Народного курултая (Абдрахманов из Баткена) предложил присвоить президенту Садыру Жапарову самую высшую награду Кыргызстана.

«Вы все видите работу, которую делает глава государства. За 100 лет в стране были такие успехи? Мы все говорим, что ценим это. Если это действительно так, давайте присвоим самую высшую награду», — сказал он.

Делегат предложил поставить этот вопрос на голосование и внести его в резолюцию.

Ранее Садыр Жапаров призвал делегатов курултая не льстить власти, а доносить до нее все насущные вопросы и проблемы.

Сегодня в Бишкеке начал свою работу IV Народный курултай, который проходит в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.