Общество

В первый день Народного курултая выступят около 150 делегатов

В первый день Народного курултая планируется выступление около 150 делегатов. Об этом стало известно на заседании форума.

Сообщается, что сегодня, 25 декабря, делегаты будут работать до 19.00 с перерывом на обед. Заседания продолжатся и завтра, 26 декабря.

Кроме того, в ходе заседания сообщили, что сегодня дни рождения отмечают несколько делегатов. С личным праздником поздравили Каната Керимова из Иссык-Кульской области, Арстанбека Султанова из Джалал-Абадской области, а также представителей Баткенской области — Азамата Турганбаева и Арзымамата Умарова.
