В Бишкеке 25 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.
Отключение света, газа и воды
- 10.00-18.00 — районы, ограниченные улицами Турусбекова от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе; Дзержинского, Баялинова до реки Ала-Арчи и проспекта Жибек Жолу.
Памятные даты
Открылся Дом-музей Исхака Раззакова
Основан 25 декабря 2005 года. Коллекция дома-музея содержит различные фотографии, которых здесь свыше 300, а также почетные документы, различные справки, служебные извещения.
Коллекцию дополняют личные вещи — книги, одежда, а также мебель и предметы интерьера.
В доме семь комнат. Особый интерес представляет кабинет Исхака Раззакова, где сохранены подлинные элементы интерьера.
Люди, которые меняли мир
Родился композитор Владимир Власов
Родился 25 декабря 1902 года (7 января 1903-го) в Москве. Композитор, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и РСФСР, народный артист Киргизской ССР и РСФСР, лауреат Государственной премии имени Токтогула.
В Киргизию приехал в августе 1936 года.
Один из основателей кыргызской профессиональной музыкальной культуры.
В творческом содружестве с Абдыласом Малдыбаевым и Владимиром Фере, продолжавшемся многие годы, создает первые кыргызские музыкальные драмы, оперы, балеты, оратории, кантаты, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.
Основные сочинения: музыкальные драмы «Алтын кыз», «Аджал ордуна», оперы «Айчурек» (1939), «За счастье народа» (1941), «На берегах Иссык-Куля» (1951), «Токтогул» (1958), «Алтын кыз» (1973), «Белые крылья» (1974), балеты «Анар» (1940), «Селкинчек» (1943), «Весна Ала-Тоо» (1955), «Асель» (1957) и многие другие.
Умер 7 сентября 1986-го.
Родился Герой Советского Союза Григорий Шемякин
Родился в 1906-м в Пржевальске (ныне Каракол). Стрелок 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта.
Памятный камень, посвященный Григорию Шемякину, установлен в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев (Алматы).
На камне выгравирован год смерти — 1941, так как, по официальной версии, все 28 панфиловцев погибли. Но в том бою он был только тяжело ранен.
Умер в 1973-м.
Родился государственный деятель Абды Суеркулов
Родился 25 декабря 1912-го в селе Торкент Ошского уезда Ферганской области Российской империи (ныне Токтогульский район Джалал-Абадской области). Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР, председатель Совета Министров Киргизской ССР.
В 1959-1969 годах занимал пост министра торговли Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР трех созывов.
Абды Суеркулов отдавал всего себя работе, государственному служению во благо своего народа. Честность, трудолюбие, справедливость, любовь к родине и своему народу — отличительные черты этого выдающегося общественного деятеля Кыргызстана.
Умер 10 октября 1992-го.
Родился государственный деятель Калкаш Батырканов
Родился 25 декабря 1934 года в селе Талды-Суу Иссык-Кульской области.
После окончания института в 1958-м Калкаша Батырканова отправляют работать в один из иссык-кульских колхозов гидротехником, через полгода становится инженером, потом начальником строительно-монтажного управления в Караколе.
Под его шефством построены канал протяженностью 20 километров и Торт-Кульское водохранилище с полной наполняемостью 90 миллионов кубометров. Вода вдохнула новую жизнь в Баткен, и уже через семь лет оправдались все средства, вложенные в строительство водохранилища. Площадь орошаемых земель увеличилась в четыре раза. Благодаря систематическому поливу на этой территории организовали три совхоза.
Под руководством Калкаша Батырканова в ту пору, когда он работал заместителем министра строительства, построено много важных объектов — киностудия и цирк, новое здание Русского драматического театра, поликлиники, детские сады и школы.
А в бытность его министром водного хозяйства и мелиорации Киргизии площадь орошаемых земель в республике увеличилась до 1 миллиона 72 тысяч гектаров (с 980 тысяч).
Удостоен пенсии за особые заслуги, является заслуженным строителем КР и лауреатом Государственной премии по науке и технике.
Скончалась певица Мыскал Омурканова
25 декабря 1976 года во Фрунзе скончалась кыргызская народная певица, исполнительница фольклорных и авторских песен Мыскал Омурканова.
Родилась 25 декабря 1915-го в селе Баш-Кууганды Джумгальского района.
Военные и послевоенные годы ознаменовались выступлениями Мыскал Омуркановой на фронтах и гастролями в разных уголках мира: в Прибалтике, Польше, Украине, Китае, Москве, где она вместе со своими коллегами знакомила слушателей с самобытным музыкальным искусством кыргызов.
Важной вехой в творчестве певицы стало участие в 1958-м во Второй декаде кыргызского искусства и литературы в Москве, где она наряду с другими песнями исполнила знаменитую композицию «Алымкан» Бектемира Эгинчиева на стихи Токтогула Сатылганова, вызвав восторг и бурные аплодисменты.
В 1954 году Мыскал Омуркановой присвоено почетное звание народной артистки Киргизской ССР.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.