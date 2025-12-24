В Бишкеке делегаты Народного курултая встречаются с представителями министерств

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова прошла встреча делегатов IV Народного курултая с представителями министерств и ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Делегатов, прибывших из регионов, приняли министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и его заместители. На встрече они выслушали обращения участников и ответили на вопросы. Письменные обращения фиксируют сотрудники министерства.

Сегодня с делегатами также встретились генеральный прокурор Максат Асаналиев и представители других государственных ведомств.

Основная часть курултая начнется 25 декабря в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова с участием президента Садыра Жапарова. Собрание продолжится и 26 декабря.