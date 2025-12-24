19:49
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

В Бишкеке делегаты Народного курултая встречаются с представителями министерств

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова прошла встреча делегатов IV Народного курултая с представителями министерств и ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Делегатов, прибывших из регионов, приняли министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и его заместители. На встрече они выслушали обращения участников и ответили на вопросы. Письменные обращения фиксируют сотрудники министерства.

Сегодня с делегатами также встретились генеральный прокурор Максат Асаналиев и представители  других государственных ведомств.

Основная часть курултая начнется 25 декабря в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова с участием президента Садыра Жапарова. Собрание продолжится и 26 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355900/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Курултай-2025. Более 30 делегатов обратились к врачам
Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Эсенгул Исаков: IV Народный курултай пройдет в новом формате
Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности
Президент внес изменения в состав оргкомитета IV Народного курултая
Камчыбек Ташиев призвал перестать делиться на роды и проводить курултаи
Бишкекте IV Элдик Курултайга даярдыктар талкуулады: 700 делегат шайланды
Оргкомитет обсудил подготовку к IV Народному курултаю: избрано 700 делегатов
Кыргызстандын президенти Элдик Курултайдын датасын жылдырды
Президент Кыргызстана перенес дату курултая
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
24 декабря, среда
19:42
В Бишкеке делегаты Народного курултая встречаются с представителями министерств В Бишкеке делегаты Народного курултая встречаются с пре...
19:20
«Кыргыз темир жолу» купило 30 единиц спецтехники: обновление парка продолжается
19:05
Курултай-2025. Более 30 делегатов обратились к врачам
19:00
В 2025-м в КР планируют выпустить учебников больше, чем за последние восемь лет
18:48
В Кызыл-Кие задержали мужчину с долгом по алиментам почти полмиллиона сомов