10:41
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

В проектах образования Счетная палата выявила управленческие сбои

Счетная палата провела аудит проектов «Образование для будущего» и «Укрепление основ обучения», реализуемых в Кыргызстане для развития школьного и дошкольного образования.

Отмечается, что при формальном соответствии заявленным целям проекты сопровождались серьезными управленческими и финансовыми сбоями.

Аудит выявил слабый внутренний контроль, хаотичный документооборот и формальный подход к управлению. Компьютерное оборудование закупалось до готовности цифровой платформы, технические задания неоднократно менялись без обоснований, а часть техники либо не использовалась, либо не соответствовала заявленным характеристикам.

В закупочных процедурах нашли противоречия при оценке заявок и отсутствие должной проверки поставщиков, что повысило риски заключения контрактов с недобросовестными компаниями.
Отдельно отмечены случаи неэффективного и нецелевого использования средств, включая необоснованные консультационные услуги и слабое управление контрактами.

Счетная палата направила материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355562/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Аудиторы выявили нарушения в организациях, связанных с производством спирта
Счетная палата выявила нарушения на 210 миллионов сомов в системе МЧС
В Агентстве госимущества выявлены нарушения почти на 1 миллиард сомов — аудит
СП: Электронный портал госзакупок Минфина признан информационно небезопасным
Счетная палата выявила нарушения в МИД на 72,7 миллиона сомов
Прибыль «Кыргызнефтегаза» выросла, но аудит выявил нарушения
Нарушения на более чем 106 миллионов сомов выявлены в Панфиловском районе
Аудит Счетной палаты выявил нарушения в бюджете органов местного самоуправления
Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов
В Минобразования обнаружены нарушения на сотни миллионов сомов — итоги аудита
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным&nbsp;&mdash; власти дали разъяснение Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
10:39
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков Уточнены правила приватизации служебного жилья для воен...
10:33
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
10:19
В КР пройдет международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран
10:17
В проектах образования Счетная палата выявила управленческие сбои
10:15
В 2025 году ЦОНы Кыргызстана оказали 3,6 миллиона услуг