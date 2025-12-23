В проектах образования Счетная палата выявила управленческие сбои

Счетная палата провела аудит проектов «Образование для будущего» и «Укрепление основ обучения», реализуемых в Кыргызстане для развития школьного и дошкольного образования.

Отмечается, что при формальном соответствии заявленным целям проекты сопровождались серьезными управленческими и финансовыми сбоями.

Аудит выявил слабый внутренний контроль, хаотичный документооборот и формальный подход к управлению. Компьютерное оборудование закупалось до готовности цифровой платформы, технические задания неоднократно менялись без обоснований, а часть техники либо не использовалась, либо не соответствовала заявленным характеристикам.

В закупочных процедурах нашли противоречия при оценке заявок и отсутствие должной проверки поставщиков, что повысило риски заключения контрактов с недобросовестными компаниями.

Отдельно отмечены случаи неэффективного и нецелевого использования средств, включая необоснованные консультационные услуги и слабое управление контрактами.

Счетная палата направила материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.